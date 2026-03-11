76 نصًا تتنافس في مسابقة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان للكتّاب الشباب

أعلن المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بدء أعمال لجنة تحكيم الدورة الأولى من مسابقة الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز سليمان للتأليف المسرحي للكتّاب الشباب للعام 2025/2026. وتقوم اللجنة حاليًا بقراءة النصوص المسرحية المتقدمة، والتي بلغ عددها 76 نصًا، تقدّم أصحابها عبر المنصات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، إضافة إلى التسليم المباشر بمقر المركز بالزمالك خلال الفترة من 14 ديسمبر 2025 وحتى 28 فبراير 2026.

وأكد حسان أن نتيجة المسابقة ستُعلن خلال شهر مارس الجاري، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح. وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 10 آلاف جنيه، والثانية 8 آلاف جنيه، والثالثة 6 آلاف جنيه، كما ستُرشح النصوص الفائزة للإنتاج ضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، إلى جانب نشرها في إصدار خاص عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأشار مدير المركز إلى أن المسابقة برعاية جيهان زكي، في إطار استمرار نهج الوزارة في رعاية الإبداع المسرحي المصري واكتشاف أصوات جديدة قادرة على التعبير عن الواقع المصري برؤى فنية مبتكرة، كما تمثل تكريمًا لاسم الكاتب والأكاديمي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، الذي أسهم بإخلاص في إثراء الحركة المسرحية والفكرية في مصر، واحتضان ورعاية طلابه بمعهد الفنون المسرحية وغيرهم من الشباب.

وأضاف حسان أن هذه المسابقة أُقيمت في سياق حرص المركز على الاحتفاء بجهود الراحل وتخليدًا لذكراه عبر فتح المجال أمام الكتّاب الشباب لتقديم أعمالهم المسرحية في مناخ من الدعم والتقدير، وتم فتح أبواب المشاركة أمام الكُتّاب الذين لا يتجاوز عمرهم 40 عامًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، لدعم الكُتّاب المسرحيين الشباب وتقديم جيل جديد من المبدعين في مجال الكتابة المسرحية.