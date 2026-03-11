أسبيدس: فرقاطة إيطالية تؤمّن مرور سفن تجارية في البحر الأحمر

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية المُكلفة بحماية الملاحة الدولية في المنطقة "أسبيدس"، أن فرقاطة إيطالية تعمل ضمن أسطولها، أمّنت مرور مجموعة من السفن التجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت المهمة في بيان أصدرته، الاثنين: "قدمت الفرقاطة الإيطالية الدعم بنجاح للسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، مما ضمن وصول الطواقم والبضائع إلى وجهتها بأمان".

وأضافت "أسبيدس" أن أصولها العسكرية ستبقى متيقظة وفي حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تداعيات للهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، على حركة الملاحة الدولية في منطقة العمليات بالبحر الأحمر وخليج عدن، بحسب شبكة العربية.

وجددت القوة البحرية الأوروبية التزامها بحرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري عبر أحد أهم الممرات التجارية وأكثرها عرضة للخطر في العالم.

وكان المجلس الأوروبي قد أقر، أواخر الشهر الماضي، تمديد مهمة "أسبيدس" للأمن البحري لمدة عام إضافي تنتهي في 28 فبراير 2027، بمبلغ مرجعي يقارب 15 مليون يورو.

وكشفت المهمة البحرية الأوروبية في بيان بمناسبة إكمالها عاماً من العمليات، أن وحداتها الحربية وفّرت الحماية والدعم الوثيق لأكثر من 1,570 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي شهد هجمات متكررة على حركة الشحن الدولي منذ أواخر العام 2023.

وتتكون المهمة حالياً من وحدتين بحريتين، وأكثر من 390 بحارا من 21 دولة أوروبية مشاركة، ويقع مقر قيادتها في مدينة لاريسا اليونانية، تحت قيادة الأميرال البحري اليوناني فاسيليوس جريبيريس.