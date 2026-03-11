الهلال يعلن تعافي نيفيز ويستعد لمواجهة الفتح بالدوري السعودي

شارك النجم البرتغالي روبن نيفيز في الجزء الأول من تدريبات فريقه الهلال الجماعية مساء الثلاثاء، ضمن برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مواجهة الشباب.

وكان غياب نيفيز قد تسبب في تفويت الهلال لمباراته الأخيرة أمام النجمة، لكنه يقترب الآن من العودة للمشاركة الكاملة مع الفريق، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة الفتح يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

في سياق آخر، سيغادر اللاعب التركي يوسف أكتشيشيك الأربعاء إلى باريس لمراجعة طبيب متخصص في عضلات أسفل البطن، بالتنسيق مع الطاقم الطبي للهلال.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر، ما يجعل مواجهة الفتح اختبارًا مهمًا في سباق المنافسة على اللقب.