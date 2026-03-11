تعرض فريق المصري للهزيمة أمام نظيره الجونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وجاءت المباراة ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، ليختتم الفريقان بذلك مبارياتهما في المرحلة الأولى من البطولة.

ونجح الجونة في حسم المواجهة بفضل هدف سجله صامويل أوجو في الدقيقة 51 من زمن المباراة، مستغلاً بداية الشوط الثاني ليمنح فريقه التقدم.

وحاول المصري العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، وفرض ضغطاً هجومياً بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن دفاع الجونة نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى 28 نقطة ليتواجد في المركز الثامن بجدول الترتيب، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في 10 مباريات مقابل 4 هزائم، ليضمن المشاركة في المجموعة الثانية خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.

في المقابل تجمد رصيد المصري عند 32 نقطة في المركز الخامس، بعدما حقق 8 انتصارات وتعادل في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم، ليشارك في المجموعة الأولى خلال المرحلة التالية من الدوري.