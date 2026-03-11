الدفاع العراقية: ندين العمليات العدائية المتكررة ضد قواعد عسكرية جوية

أدانت وزارة الدفاع العراقية، العمليات العدائية المتكررة التي استهدفت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، مؤكدة أن المساس بالقواعد هو استهداف مباشر لمقدرات الشعب العراقي وقوته العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية، أنها تستنكر بأشد العبارات، العمليات العدائية المتكررة التي استهدفت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقاعدة الشهيد علي فليح الجوية، عبر هجمات شُنت بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأضافت: "هذه القواعد الجوية هي سيادية وعراقية خالصة، تخضع بالكامل لسلطة الدولة والقانون، ولا يتواجد فيها أي تمثيل لقوات أجنبية بمختلف مسمياتها، وتضم هذه القواعد أسراب الطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية العراقية، وضباط ومنتسبي الجيش العراقي الباسل الذين يسهرون على أمن الوطن."

وتابعت: "بالرغم من نجاح منظوماتنا الدفاعية وقواتنا الأمنية البطلة في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة وإحباط أهدافها، إلا أننا نؤكد أن وزارة الدفاع لن تقف موقف المتفرج ، بل ستتصدى بحزم وتلاحق قضائياً وميدانياً كل الجهات المتورطة التي تسول لها نفسها المساس بأمن المنشآت الحيوية واستقرار البلاد"، مؤكدة إن "المساس بهذه القواعد هو استهداف مباشر لمقدرات الشعب العراقي وقوته العسكرية".