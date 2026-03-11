أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، خلال بيان مشترك مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن قانون إعفاء الحريديم (اليهود المتشددين) من التجنيد لن يُطرح للتصويت في الكنيست قبل إقرار الميزانية.

وخلال البيان، حاول نتنياهو وسموتريتش توضيح أسباب عدم إقرار إصلاحات مهمة كان من المخطط إدراجها في ميزانية عام 2026، وذلك بسبب تكاليف الحرب، وفقا للقناة ١٢ الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في البيان: "نحن في معركة مع عدو قاسٍ يريد القضاء علينا. لقد حطمنا قدراته النووية والبالستية"، وفق زعمه.

وتابع: "وبعد ذلك، وبدلا من أن يتعلم الدرس، حاول تطوير هذه القدرات من جديد وإخفاءها تحت الأرض، عميقا جدا، بطريقة تمنعنا من استهدافها مرة أخرى".

من جانبه، قال وزير المالية سموتريتش: "إننا نتحرك الآن لإقرار ميزانية إسرائيل بشكل فوري، وفي صلبها سنوافق على الزيادة المطلوبة في ميزانية الدفاع لتمويل الحرب".

وأضاف سموتريتش: "نحن نؤجل قانون إعفاء الحريديم من التجنيد ولن يتم التقدم به في هذه المرحلة.. الحرب هي وقت للوحدة والمسئولية الوطنية"، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الحكومة الإسرائيلية من المتوقع أن توافق على توزيع الأموال الائتلافية لعام 2026، وذلك خلافا لتوصيات الجهات المهنية في وزارة المالية التي دعت إلى تقليص النفقات بسبب الحرب.