اندلاع حريق في سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية

قال مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، إنه تلقى بلاغًا يفيد بتعرض السفينة التجارية (MAYUREE NAREE) التي ترفع علم مملكة تايلند للاستهداف، على بعد 13 ميلًا بحريًّا من السواحل العمانية.

ونوه في بيان نقلته وكالة الانباء العمانية، إلى أن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات الرئيسة، وعليه أخلت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية 20 شخصًا يحملون الجنسية التايلندية، مع وجود إصابات متفاوتة لأفراد الطاقم.

وأفادت هيئات أمن بحري اليوم الأربعاء، بأن 3 سفن تعرضت لضربات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز، وإن الأضرار التي لحقت بها طفيفة.

وبحسب تصريحات مصادر لرويترز، فقد أدت إحدى الهجمات إلى اندلاع حريق على متن سفينة وإجبار معظم أفراد طاقمها على إخلائها.

وقال مصدران أمنيان بحريان إن سفينة شحن البضائع السائبة «مايوري ناري» التي ترفع علم تايلاند استُهدفت، وأصيبت بأضرار على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمالي عُمان.

فيما أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لاحقا عن الواقعة، إلى أن الحريق جرى إخماده ولم يحدث أي تأثير بيئي.

من جانبها، أكدت ‌البحرية التايلاندية اليوم الأربعاء، أنها ⁠تقدم مساعدة عاجلة عبر القنوات الدولية بعد تعرض ‌سفينة ⁠شحن تايلاندية لهجوم وهي تبحر ⁠في مضيق هرمز.