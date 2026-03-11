الحرس الثوري يتعهد بمواصلة القتال حتى توقف الحرب على إيران

تعهد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بمواصلة القتال حتى توقف الحرب على إيران، واستسلام الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

جاء ذلك في بيانه بشأن الموجة 38 من عملية «الوعد الصادق 4»، والتي قال إنها «حطمت سجل الناجين العسكريين الأمريكيين في المنطقة».

وزعم نقل عدد كبير من الجنود الأمريكيين، وأكثر من 100 جريح إلى مستشفيي الجابر والمبارك في الكويت، بعد شن إيران هجمتين صاروخيتين ومتزامنتين على قاعدة «العديري».

ولفت إلى تعرض البنية التحتية للقاعدة الأمريكية في ميناء سلمان بدولة البحرين، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وادعى تعرض مخازن المعدات ومراكز إيواء وتجمع الجنود الأمريكيين في القاعدتين البحريتين «محمد الأحمد» و«علي السالم» لأضرار بالغة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، بدء طهران في استهداف البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وذلك ردًا على قصف بنك إيراني أمس.

وقال في تصريحات، نقلتها وكالة «مهر»، إن «الجيشين الأمريكي والإسرائيلي استهدفا الليلة الماضية، أحد البنوك الإيرانية، بعد فشلهما في تحقيق أهدافهما العسكرية»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «ينبغي على الأمريكيين أن يتوقعوا ردنا المؤلم، وندعو السكان للابتعاد مسافة تزيد عن 1000 متر من هذه المنشآت».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام «صواريخ نقطوية بالغة الدقة» برؤوس حربية تزن أكثر من طن، في هجماته الأخيرة ضمن عملية «الوعد الصادق 4»، الثلاثاء، مستهدفا ما وصفها بـ«القواعد والمراكز العسكرية ومراكز الدعم العسكري» التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأطلق الحرس الثوري أمس، الموجات الـ34 والـ35 والـ36، باستخدام صواريخ «قدر وعماد وفتاح وخيبر الفرط صوتي» ومسيرات انتحارية، مشيرا إلى استهدافه «تجمّع الجنود الأمريكيين في قاعدتي الظفرة (الإمارات) والجفير (البحرين)».

وأضاف: «كما تعرضت القواعد العسكرية الواقعة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قاعدة رمات ديفيد الجوية والمطار المدني في حيفا، ومنصات إطلاق الصواريخ المخفية التابعة للجيش الإسرائيلي في بني براك شرق تل أبيب، لإصابات بواسطة الصواريخ الإيرانية القوية».

وتابع الحرس الثوري أن «المساعي غير التقليدية وغير المشروعة وغير القانونية للمعتدين الأمريكيين والصهاينة في الهجوم على البنى التحتية الإيرانية وقتل المدنيين لن تبقى دون رد»، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن بنك أهداف إيران لضرب «الموارد العسكرية والبنى التحتية» لأمريكا وإسرائيل في المنطقة يزيد بـ10 أضعاف عن الأهداف المتاحة لـ«الأعداء العاجزين».

وأكد البيان أن «الأمن والاستقرار في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد».