قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن عدة سفن تعبر من الخليج ومضيق هرمز تعرضت لضربات بمقذوفات.

وذكرت هيئة المعلومات البحرية التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، أن "مقذوفا غير معلوم" ضرب سفينة شحن في مضيق هرمز، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها. وطلب الطاقم المساعدة ويجري إخلاء السفينة.

وأفادت الهيئة لاحقا بإخماد الحريق، موضحة أن الحد الأدنى لعدد أفراد طاقم التشغيل ظل على متن السفينة.

وأضاف مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة أن ناقلة بضائع تعرضت لضربة بمقذوف قبالة ساحل دبي، مشيرا إلى أن طاقمها بخير أيضا.

وذكر مركز العلميات قبل ساعات أن سفينة حاويات أخرى تم استهدافها بمقذوف عند مدخل مضيق هرمز إلى الشرق قليلا.

وتعرضت السفن مرارا لهجمات في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان منذ بداية الحرب في إيران، التي اندلعت بعد هجوم أمريكي-إسرائيلي في 28 فبراير.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في أنحاء المنطقة، كما زرعت ألغاما في مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، مما أدى إلى توقف حركة الشحن التجاري في المنطقة تقريبا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن القوات الأمريكية دمرت عدة سفن بحرية إيرانية، من بينها 16 سفينة مخصصة لزرع الألغام، بالقرب من مضيق هرمز.