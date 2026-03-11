أستراليا تمنح اللجوء للاعبتين إضافيتين من منتخب إيران لكرة القدم للسيدات

أعلنت أستراليا، منح تأشيرة دخول لأغراض إنسانية للاعبتين إضافيتين من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد منح خمس لاعبات اللجوء يوم الثلاثاء بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهن لدى عودتهن إلى بلادهن لرفضهن ترديد النشيد الوطني.

وأبلغ وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك الصحفيين بأن إحدى اللاعبات وعضوة من الجهاز الفني للفريق قررتا البقاء في أستراليا بعد تقديم طلب اللجوء، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن أعلنت الحكومة الأسترالية منح خمس لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم تأشيرات إنسانية بعد خروجهن من بطولة كأس آسيا.

وقال وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك، إن الشرطة نقلت اللاعبات إلى مكان آمن، مضيفًا أن باقي لاعبات الفريق أُبلغن بأنهن مرحب بهن للبقاء في البلاد.

وأضاف: "اللاعبات يرغبن في التأكيد على أنهن لسن ناشطات سياسيات، بل رياضيات يرغبن في البقاء بأمان"، مشيرًا إلى أن المفاوضات استمرت عدة أيام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا يوم الاثنين، السلطات الأسترالية إلى منح اللجوء للاعبات منتخب إيران لكرة القدم، محذراً من إعادتهن إلى إيران "حيث من شبه المؤكد أن يواجهن القتل"، على حد تعبيره، واعتبر أن مصيرهن سيكون مهدداً إذا أُجبرن على العودة.