الكويت: اعتراض وتدمير 4 مسيرات معادية وسقوط أخرى خارج منطقة التهديد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن قواتهم المسلحة تصدّت منذ فجر اليوم وحتى منتصف الليل، لموجةٍ من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.



وأضاف في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 5 طائرات مسيّرة معادية، وتم التعامل وتدمير 4 وسقوط طائرة مسيرة واحدة خارج منطقة التهديد.

وتابع: «تنوّه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات المسموعة في بعض مناطق البلاد هي نتيجة عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف الجوية المعادية».

واستكمل: «كما تهيب رئاسة الأركان بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

وبحسب البيان، أكدت القوات المسلحة الكويتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.