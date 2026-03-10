الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع رشقة صواريخ بالستية قادمة من إيران

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًّا مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع، في بيان، الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وسبق أن قالت دولة الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها، إنها في حالة دفاع عن النفس في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، وإنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد.

وأضافت أن الهجمات الإيرانية استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يُمثّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها.