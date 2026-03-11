حنان شوقي: يمكن تقديم ليالي الحلمية في 2026 لكن أين الكاتب؟

قالت الفنانة حنان شوقي إن فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل "ليالي الحلمية" في عام 2026 ممكنة، مؤكدة أن العمل ما زال مفتوحًا لأنه يعبر عن الحياة في مصر وتطوراتها، متسائلة: "لكن أين الكاتب؟".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "نجوم رمضان" على القناة الأولى، أن التحدي الحقيقي يكمن في وجود الكاتب القادر على تقديم هذا النوع من الدراما، موضحة أن هذا العمل يحتاج إلى كاتب يستطيع تقديم دراما مستعرضة لا تعتمد على شخصية واحدة فقط، مشيرة إلى أن الأعمال القديمة كانت تستند إلى نصوص أدبية قوية لكتاب كبار مثل طه حسين ويوسف إدريس، وهو ما كان ينعكس على قوة الحوار والثقافة التي تظهر في العمل.

وتابعت أن الفن الحقيقي يحمل رسالة، وليس مجرد وسيلة للتسلية، لافتة إلى أن الأعمال الجيدة يمكن أن تؤثر في سلوكيات الناس وترتقي بذوق الجمهور.

وتحدثت عن تجربتها في الفوازير، مشيرة إلى مشاركتها مع الفنان الراحل وائل نور في فوازير بعنوان "غلطة في صورة" والتي جاءت بشكل مختلف عن الفوازير المعتادة.

وأشارت إلى أن العمل كان من إنتاج القناة الثالثة، وقام على تقديم شخصية مختلفة في كل حلقة من واقع الحياة، مؤكدة أن التجربة تمت بحب وتحدٍ، رغم أن الإنتاج في بعض الأحيان لم يكن بنفس حجم الطموح.

وأضافت أنها و"نور" في بعض الأوقات كانا ينفقان على العمل من مالهما الخاص، مشيرة إلى أن الفوازير حققت نجاحًا كبيرًا وحصلت هي و "نور" والقناة الثالثة على جائزة استفتاء الجمهور.

وأكدت أنها لم تكرر تجربة هذه الفوازير مرة أخرى، لأنها اكتفت بنجاحها في المرة الأولى، موضحة أنها لا ترغب في منافسة من وصفتهم بأيقونات الفوازير مثل الفنانين: نيللي وسمير غانم وشيريهان.

وأردفت أنها من الفنانات اللاتي يفضلن خوض تجارب جديدة، لذلك لا تحب تكرار الشخصيات التي قدمتها ونجحت فيها، مشيرة إلى أنها كانت أحيانًا تبتعد عن الدراما وتتجه إلى السينما التي وصفتها بأنها عشقها، فيما يظل المسرح بيتها الفني، مضيفة أنها تختار أعمالها بعناية، ولا تسعى فقط للظهور على الشاشة.

