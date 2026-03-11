أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة " سي إن ان" الإخبارية الأمريكية، مركبات عسكرية أمريكية يُعرف أنها تُستخدم لنقل منظومة رئيسية لاعتراض الصواريخ وهي تتحرك في كوريا الجنوبية.

ويُظهر الفيديو عدة شاحنات عسكرية وهي تسير في أحد شوارع بلدة سوسيونج - ري.

وتظهر الشاحنات وهى مغطاة بأغطية قماشية تخفي حمولتها عن الأنظار. وقال عدد من الخبراء العسكريين "إن هذه الشاحنات تتطابق مع تلك المستخدمة عادة لنقل منصات منظومة الدفاع الجوي للارتفاعات العالية الطرفية ثاد"، إلا أنه لا يمكن تأكيد محتوى الشاحنات بشكل قاطع.

وبحسب "سي إن إن"، هناك مجموعة تُدعى "اجتماع السلام لسحب منظومة ثاد"، وهي مجموعة تطالب بسحب أنظمة ثاد من كوريا الجنوبية بسبب مخاوف أمنية من أن تصبح المنطقة هدفا محتملا لهجوم في حال اندلاع نزاع في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب المجموعة، تم تصوير الفيديو بعد منتصف الليل بقليل في الثالث من مارس.

ويأتي ظهور هذا الفيديو في وقت أفادت فيه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الاثنين بأن القوات الأمريكية تنقل أجزاء من أنظمة ثاد من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الجوية في المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قد قالت، يوم الجمعة الماضي، إنها لا تستطيع "التعليق على تحركات أو نقل أو إعادة تموضع قدرات أو أصول عسكرية محددة".

وكان رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، قد صرح في وقت سابق بأنه لا يستطيع منع الولايات المتحدة من إعادة نشر بعض أسلحتها خارج البلاد، لكنه أكد أن مثل هذه الخطوة لن تؤثر في قدرة الردع ضد كوريا الشمالية.

يذكر أن نشر منظومة ثاد في كوريا الجنوبية عام 2017 أثار معارضة قوية من الصين، التي اعتبرت هذه الأنظمة تهديدا لأمنها.