عُمان: إسقاط طائرة مسيرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم

أفاد مصدر أمني عُماني، اليوم الأربعاء، بإسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وتؤكد سلطنة عُمان استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف المستمرة، وأنّها تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين عليها.

والاثنين، أكدت سلطنة عمان أهمية اتباع نهج متزن ومسئول في التعامل مع التطورات الراهنة؛ بما يسهم في كسر دوامة التصعيد، ويعزز الالتزام الجماعي بمبادئ القانون الدولي.

وشدد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة المنطقة حول التطورات الإقليمية الراهنة، على أن «الحل الدبلوماسي» هو المسار الوحيد القادر على معالجة جذور الأزمة، داعيا إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بتفويض دولي يهيئ الظروف اللازمة للعودة إلى الدبلوماسية.

وجدد تأكيد موقف سلطنة عمان على أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية على إيران تمثل انتهاكا للقانون الدولي، محذرا من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وأن استمرارها يشكل تهديدا خطيرا للنظام القانوني الدولي الذي يشكل أساس الأمن والاستقرار العالمي.

وأكد تضامن سلطنة عمان مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى في مواجهة أي انتهاكات لسيادتها أو اعتداءات تستهدف أراضيها وبناها الأساسية.