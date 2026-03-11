البرلمان العربي: استمرار الاعتداءات الإيرانية يستدعي موقفا عربيا ودوليا حازما

شدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الأربعاء، على أن استمرار الانتهاكات الإيرانية يستدعي موقفًا عربيًا ودوليًا حازمًا ومسئولًا؛ يضع حدًا لهذه الانتهاكات، ويُلزم باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على السيادة المتساوية بين الدول، وعدم المساس بوحدة وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان العربي، جاء ذلك في خطابات وجهها اليماحي، إلى رؤساء المجالس والبرلمانات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء البرلمانات في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.

وعبّر اليماحي، في تلك الخطابات عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية سافرة، والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادتها الوطنية وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكد أن «هذه الاعتداءات تمثل سلوكًا عدائيًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة».

كما أعرب عن إدانة البرلمان العربي - القاطعة وبأشد العبارات- لهذه الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعكس نهجًا مرفوضًا من التصعيد والممارسات العدائية؛ التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأشار إلى دعم البرلمان العربي الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لحماية أمنها الوطني ومقدرات شعبها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك حقًا مشروعًا تكفله كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار هذه الانتهاكات الإيرانية الاستفزازية والاعتداءات المرفوضة «يشكل تهديدًا للأمن القومي العربي، ويقوض فرص الاستقرار الإقليمي».