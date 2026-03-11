استهدفت إيران مواقع في 7 دول عربية بما لا يقل عن 3187 صاروخًا وطائرة مسيّرة وبطائرتين مقاتلتين، وفق إحصاء أجرته وكالة الأناضول استنادًا إلى بيانات صادرة عن هذه الدول حتى مساء الثلاثاء.

وتستمر الهجمات الإيرانية منذ 28 فبراير على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب متلفز السبت، وقف الهجمات على الدول المجاورة إلا إذا انطلق منها أي هجوم ضد بلاده.

وبحسب رصد الأناضول، كانت الإمارات الأكثر تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والأردن والسعودية، فيما كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافًا بنحو 8 طائرات مسيّرة.

وتأتي هذه الهجمات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران التي بدورها ترد بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وعلى ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة.

وجاءت المعلومات التي أحصتها الأناضول على النحو التالي:

الإمارات: 262 صاروخًا باليستيًا و1475 مسيّرة و8 صواريخ كروز

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الثلاثاء، أنه منذ بدء "الاعتداء الإيراني" تم رصد 262 صاروخا باليستيا، وتدمير 241 منها، فيما سقط 19 في مياه البحر، و2 على أراضي الدولة"، دون ذكر النتائج.

وأضافت الوزارة أنها رصدت "1475 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 داخل أراضي الدولة"، إلى جانب رصد وتدمير "8 صواريخ جوالة (كروز)".

الكويت: 239 صاروخا و456 مسيّرة

أفاد مركز التواصل الحكومي بالكويت، الثلاثاء، أنه "تم التعامل مع 237 صاروخا باليستيا و445 طائرة مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني".

كما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية لاحقا "اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة معادية، بخلاف اعتراض صاروخين باليستيين اخترقا أجواء البلاد".

البحرين: 106 صواريخ و176 مسيّرة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الاثنين، "اعتراض وتدمير 106 صواريخ (لم تحدد الطراز) و176 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم".

قطر: 154 صاروخًا و69 مسيّرة ومقاتلتان

لم تعلن قطر حصيلة محدثة جديدة بشأن الاستهدافات الإيرانية حتى صباح الأربعاء، لكن حسب رصد الأناضول، فإن قطر تعرضت لهجمات بـ54 صاروخًا و69 مسيّرة وطائرتين مقاتلتين.

وفي تفصيل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية الثلاثاء، تصديها لهجمتين صاروخيتين إحداهما كانت ظهرا بـ5 صواريخ باليستية، والأخرى لم تحدد عددا.

وتصدت الدوحة الاثنين، لهجوم بـ17 صاروخا باليستيا، و6 طائرات مسيّرة من إيران، بخلاف تعرض البلاد، السبت، لهجوم صاروخي من إيران شمل 10 صواريخ باليستية وصاروخي كروز، وفق بيانين للوزارة يومي الاثنين والأحد.

كما أعلنت الوزارة الجمعة تعرض البلاد لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة.

وكانت الدفاع القطرية أعلنت في 4 مارس تعرض البلاد لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخي كروز، إضافة إلى 13 صاروخًا باليستيًا و4 مسيّرات، فيما سقط صاروخ آخر في المياه الإقليمية دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعلنت الوزارة في 3 مارس، رصد إطلاق 101 صاروخ باليستي، و3 صواريخ كروز، و39 طائرة مسيّرة، وطائرتين مقاتلتين من طراز "سوخوي-24" باتجاه المجال الجوي القطري منذ بدء الهجمات الإيرانية.

الأردن: 60 صاروخًا و59 مسيّرة

ووفق آخر إحصائية معلنة، قال متحدث الجيش الأردني مصطفى الحياري، السبت، إن إيران استهدفت أراضي المملكة خلال أسبوع بـ119 صاروخًا وطائرة مسيّرة، بينها 60 صاروخًا و59 مسيّرة.

وأوضح الحياري أن القوات المسلحة الأردنية اعترضت ودمرت 108 منها.

السعودية: 10 صواريخ و105 مسيّرات على الأقل

لم تصدر السعودية حصيلة إجمالية للهجمات حتى مساء الثلاثاء، لكن بيانات رسمية رصدتها الأناضول تشير إلى تعرضها لما لا يقل عن 10 صواريخ و105 مسيّرات على الأقل.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض 3 مسيرات شرق محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، بخلاف اعتراض صاروخ باليستي ومسيرتين أطلقوا تجاه المنطقة الشرقية، واعتراض مسيرتين في منطقة الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي جنوب شرقي البلاد.

كما أعلنت الوزارة، الاثنين، اعتراض وتدمير 23 مسيرة، بينها 12 كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

الوزارة أشارت الاثنين، إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج وسط المملكة.

كما أعلنت الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة "لأمير سلطان، وطائرتين مسيرتين في منطقة الربع الخالي كانتا متجهتين نحو حقل شيبة.

الوزارة أعلنت فجر الأحد، اعتراض وتدمير 33 مسيرة، منها 24 في العاصمة الرياض وشرقها.

والسبت، أعلنت اعتراض 23 طائرة مسيّرة حاولت غالبيتها استهداف حقل الشيبة، إضافة إلى 3 صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان.

كما أعلنت الوزارة الخميس، اعتراض 3 طائرات مسيّرة و3 صواريخ كروز شرق محافظة الخرج، إضافة إلى إسقاط مسيّرة شرق منطقة الجوف شمالي البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الطاقة السعودية في 4 مارس، عدم تأثر إمدادات النفط من مصفاة رأس تنورة بعد محاولة استهدافها بطائرة مسيّرة.

وفي 3 مارس، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 8 طائرات مسيّرة قرب الرياض والخرج، فيما تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة لهجوم بطائرتين مسيّرتين تسبب في حريق محدود وأضرار مادية.

وقبلها بيوم، قالت وزارة الدفاع، إنه تم "اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة".

سلطنة عُمان: 8 مسيّرات على الأقل

أعلنت سلطنة عُمان، الدولة الوسيطة في مفاوضات واشنطن وطهران، في 3 مارس، إسقاط 3 طائرات مسيّرة استهدفت أجواء محافظة ظفار قرب ميناء صلالة جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تعرضت خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات، فيما استهدفت طائرتان مسيّرتان الميناء ذاته مطلع مارس، وفق مصادر رسمية.

واتهم مجلس التعاون الخليجي إيران بالوقوف وراء الهجوم على الميناء وناقلة نفط قبالة سواحل السلطنة، واعتبره "انتهاكًا خطيرًا لسيادة عُمان وتصعيدًا يهدد أمن المنطقة".

ومنذ 28 فبراير تتعرض الدول العربية المذكورة لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار رد طهران العسكري على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولًا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.