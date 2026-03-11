رويترز: إيران زرعت نحو 12 لغما في مضيق هرمز

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن إيران زرعت نحو 12 ​لغما في مضيق هرمز، في خطوة من المرجح ‌أن تعقد إعادة فتح الممر المائي الذي يعد حيويا لحركة شحن النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتوقفت فعليا صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال ​عبر هذا الممر الاستراتيجي الممتد على الساحل الإيراني ​بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل ⁠12 يوما، مما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة ​العالمية.

وذكرت القيادة العسكرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن على العالم ​الاستعداد لارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل.

وقال أحد المصدرين إن الألغام زُرعت "في الأيام القليلة الماضية" وإن معظم مواقعها معروفة لكنه أحجم ​عن الإفصاح عن خطط الولايات المتحدة للتعامل معها.

وكانت ​شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية أول من أورد نبأ زرع الألغام في المضيق أمس الثلاثاء.

وتهدد ‌إيران منذ فترة طويلة بالرد على أي هجوم عسكري عن طريق زرع الألغام في المضيق الذي يمر منه عادة نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي.

وقال الجيش الأمريكي إنه استهدف سفنا إيرانية ​تزرع الألغام، وقضى على 16 منها أمس ​لكن البحرية الأمريكية ترفض إلى الآن توفير حراسات للسفن التجارية المارة عبر المضيق.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إيران بإزالة أي ​ألغام زرعتها في المضيق على الفور ​مهددا طهران بمواجهة عواقب عسكرية، لم يذكرها تحديدا، إذا لم تفعل ​ذلك.