وزير الخارجية الكويتي يؤكد تمسك بلاده بحق الدفاع عن نفسها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إدانة دولة الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت ودول مجلس التعاون منذ 28 فبراير الماضي باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الكويت ودول مجلس التعاون وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح اليوم الخميس خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة والذي عقد عبر الاتصال المرئي

وأكد تمسك دولة الكويت بحق الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذها لكافة التدابير اللازمة لصيانة سيادتها وحماية أراضيها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال ان التهديد الإيراني لأمن الملاحة وحركة السفن تمتد آثاره ليطال أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي واستدامة سلاسل الإمداد.

ورحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2817 الذي أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وما تضمنه القرار من تأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وثمن وزير الخارجية الكويتي موقف المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية المتضامن مع دول مجلس التعاون إزاء ما تتعرض له من هجمات إيرانية.