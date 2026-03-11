فصيل عراقي يعلن تنفيذ 76 عملية عسكرية ضد أهداف أمريكية

أعلن فصيل عراقي يُدعى "سرايا أولياء الدم"، الأربعاء، تنفيذ 76 عملية عسكرية ضد أهداف أمريكية منذ بدء واشنطن وتل أبيب عدوانها على إيران في 28 فبراير الماضي.

وقال الناطق العسكري باسم الفصيل (الشيعي) أبو مهدي الجعفري، في بيان، إن الجماعة نفذت 76 عملية عسكرية استهدفت ما وصفها بـ"معاقل الأعداء المحتلين" في مناطق مختلفة من تواجد القوات الأمريكية داخل العراق وخارجه.

وأوضح الجعفري، أن تلك العمليات نُفذت منذ انطلاق ما سماه الفصيل عمليات "الوعد الصادق الرابعة"، مستخدما الصواريخ والطائرات المسيّرة، مدعيا أنها أسفرت عن "خسائر بالأرواح والمعدات ودمار واسع" في قواعد تلك القوات.

وأضاف أن تنفيذ الهجمات جاء "رغم المضايقات الأمنية والسماء الملبدة بالطائرات المسيّرة المعادية"، وفق تعبيره.

وتوعد الجعفري، بمواصلة الهجمات "بشكل تصاعدي"، مؤكدا أن الفصيل لن يتوقف حتى "زوال الاحتلال الأمريكي الصهيوني وطردهم من كامل منطقة الشرق الأوسط"، بحسب البيان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد عسكري تشهده المنطقة، على خلفية الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

أسفرت هذه الحرب عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون بارزون مثل المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى ما تصفه بقواعد أمريكية في عدد من الدول العربية، ما أسفر في بعض الحالات عن قتلى وجرحى وأضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقف هذه الهجمات.