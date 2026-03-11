تابع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مع وفد من اتحاد نقابات الأفران في لبنان برئاسة ناصر سرور، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، استقرار تأمين رغيف الخبز خلال المرحلة الراهنة.

وأكّد سرور - عقب الاجتماع - أهمية منع احتكار الخبز أو انقطاعه في أي منطقة، مشيرًا إلى توافر مخزون كافٍ من الطحين والقمح في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، سواء في المطاحن أو الأفران أو الشحنات البحرية.

كما تناول الاجتماع مسألة ارتفاع أسعار الخبز، إذ شدّد اتحاد الأفران على أن أي زيادة يجب أن تكون موضوعية، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين، وألا تُسبب مزيدًا من الضغط عليهم في هذه المرحلة الصعبة.