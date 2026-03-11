إيران تحذر: جميع موانئ الخليج أهداف إذا تعرضت موانئنا لأي تهديد

- المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية: ستصبح جميع الموانئ والمناطق الاقتصادية في المنطقة أهدافا مشروعة لنا

قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، الأربعاء، إن جميع موانئ دول الخليج لن تكون آمنة إذا تعرضت موانئ بلاده لأي تهديد.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، تعليقًا على إعلان للقيادة المركزية الأمريكية دعت فيه "العاملين المدنيين في الموانئ الإيرانية وأطقم السفن إلى الابتعاد فورًا عن المنشآت التي تُمارس فيها أنشطة عسكرية".

وأكد شكارجي، بحسب وسائل إعلام إيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني موجود في الميدان بكامل عناصره، وأن السيطرة على الخليج تحت أيديهم.

وحذر من أنه إذا تعرضت موانئ إيران لأي تهديد، فلن يكون أي ميناء أو رصيف آمنًا في الخليج، مضيفًا: "ستصبح جميع الموانئ والمناطق الاقتصادية في المنطقة أهدافًا مشروعة لنا".

ودعا شكارجي دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها في الهجمات الأمريكية ضد إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد حذرت في وقت سابق المدنيين من الاقتراب من الموانئ التي تستخدمها إيران على طول مضيق هرمز، متهمة الجانب الإيراني باستخدام الموانئ المدنية لإجراء عمليات عسكرية.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي، الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل.

كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أسفرت بعضها عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.