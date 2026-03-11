هيئة البث العبرية الرسمية: حزب الله أطلق 100 صاروخ تجاه مناطق شمالي إسرائيل

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، إن حزب الله أطلق من لبنان 100 صاروخ برشقة واحدة تجاه مناطق شمالي إسرائيل، فيما أظهرت مقاطع فيديو سقوط بعضها بشكل مباشر.

وأضافت الهيئة، في بيان إنه "تم إطلاق 100 صاروخ خلال الرشقة الأخيرة من لبنان تجاه شمالي إسرائيل".

وتابعت أن صفارات الإنذار دوّت في حيفا وعكا، ومنطقة الكريوت وعدد من البلدات في شمال إسرائيل عقب الرشقة الصاروخية.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غوش دان في تل أبيب، والقدس والسهل الساحلي وسط البلاد.

وذكر أن تشغيل الإنذارات تم بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان وإيران بشكل متزامن.

من جهتها، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة، باعتراض صاروخ وسط إسرائيل، بينما بثت منصات عبرية على "تليجرام" مقاطع تظهر لحظة سقوط صاروخ في تل أبيب، دون تفاصيل إضافية، فيما يتسبب الاعتراض في أصوات انفجارات.

وأضافت القناة، أن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، سقطت في منطقة مفتوحة في الجليل، مدعية عدم وقوع تسجيل إصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصة "تليجرام"، سقوط بعض الصواريخ بشكل مباشر في مناطق بشمال إسرائيل.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "حزب الله أطلق خلال الدقائق القليلة الأخيرة صواريخ على عدة مناطق داخل إسرائيل".

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن في الوقت نفسه هجمات على ما ادعى أنها "منصات إطلاق صواريخ إضافية وبنى تحتية" في أنحاء لبنان، بالتوازي مع جهود اعتراض الصواريخ.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني إطلاق عملية "العصف المأكول".

وفي 2 مارس الجاري، بدأ الحزب وهو حليف إيران، مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية ردًا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024 واغتيالها للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتشن إسرائيل منذ اليوم ذاته هجوما جديدًا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما بدأت في 3 مارس توغلاً بريًا محدودًا بالجنوب.

وأسفر الهجوم عن مقتل 634 شخصا بينهم 91 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1586، وفق وزير الصحة ركان ناصر الدين، الأربعاء.