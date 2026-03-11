سنتكوم تدعو المدنيين في إيران إلى تجنب الموانئ التي تعمل فيها القوات الإيرانية

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تحذيراً موجهاً للمدنيين تتهم فيه السلطات الإيرانية باستخدام "الموانئ المدنية الواقعة على طول مضيق هرمز لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد حركة الملاحة الدولية".

وقالت القيادة في بيان: "هذا التصرف الخطير يعرض حياة الأبرياء للخطر. فالموانئ المدنية التي تُستخدم لأغراض عسكرية تفقد صفتها المحمية وتصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي"، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وحثت القيادة، المدنيين في إيران، على "تجنب جميع منشآت الموانئ التى تعمل فيها القوات البحرية الإيرانية بشكل فوري. كما ينبغي على عمال الأرصفة، والموظفين الإداريين، وأطقم السفن التجارية الإيرانية الابتعاد عن السفن الحربية الإيرانية والمعدات العسكرية".

وتابعت: "ورغم أن الجيش الأمريكي لا يستطيع أيضاً ضمان سلامة المدنيين داخل أو بالقرب من المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية، فأن القوات الأمريكية ستواصل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من إلحاق الأذى بالمدنيين".