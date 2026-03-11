مقتل 10 أشخاص في هجمات إسرائيلية على نقاط تفتيش بطهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل 10 أشخاص على الأقل جراء هجمات إسرائيلية بطائرات مسيرة على نقاط تفتيش في العاصمة طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل نفذت الهجمات بالتعاون مع جواسيس داخل إيران، مستهدفة المناطق 1 و14 و15 و16 في طهران.

وأضافت أن الهجمات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص من عناصر الأمن المكلفين بنقاط التفتيش، إضافة إلى متطوعين في قوات "الباسيج".

و"الباسيج" قوات شبه عسكرية، تتكون من متطوعين وتأسست في العام 1979، وتتبع للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.