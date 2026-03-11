أفاد مصدر مُطّلع لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، بأن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، أُصيب بكسر في القدم وإصابات طفيفة أخرى في اليوم الأول من حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف المصدر، أن خامنئي، بالإضافة إلى إصابته في قدمه، أُصيب بكدمة حول عينه اليسرى، فضلاً عن جروح طفيفة في وجهه.

وكان مصدر إسرائيلي قد صرّح سابقاً للشبكة بأن خامنئي أُصيب في محاولة اغتيال الأسبوع الماضي، وتناقلت الشائعات حول إصاباته على مدى أيام.

لم يظهر خامنئي علنًا ولم يُسمع عنه شيء منذ إعلان تعيينه في أعلى منصب في البلاد بعد مقتل والده، المرشد الأعلى علي خامنئي.