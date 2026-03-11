وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الضربات الموجهة إلى إيران بأنها الأكبر في التاريخ.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض خلال مغادرته للقيام بزيارة لولايتي أوهايو وكنتاكي: "لقد ضربناهم بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ تقريبا، ولم ننته بعد".

ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة ولايتي أوهايو وكنتاكي اليوم الأربعاء، ليؤكد أن سياساته يمكن أن تساعد في استقرار الاقتصاد الذي يواجه موجات صدمة بسبب الحرب على إيران ولمحاولة هزيمة أحد الجمهوريين القلائل في الكونجرس الذين تجرأوا على تحديه.

وفي سينسيناتي، سيقوم الرئيس الجمهوري بجولة في شركة "ثيرمو فيشر ساينتفيك" للأدوية. ويسعى هناك إلى الترويج للجهود المبذولة لخفض أسعار الأدوية الموصوفة، وهو جزء أساسي من محاولاته لإظهار أن إدارته تركز على جعل تكلفة المعيشة في متناول العديد من الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وبعد ذلك، يزور ترامب منشأة تعبئة لوجستية في مدينة هيبرون القريبة بولاية كنتاكي، وهي جزء من مقاطعة النائب توماس ماسي. ويدعم ترامب المنافس الأساسي لماسي.

ومن المرجح أن تكون الزيارة بمثابة اختبار لقدرة ترامب على تطهير حزبه من أولئك الذين يعارضونه، ولكن أيضا لمحاولة التركيز على الرسالة الاقتصادية المتوترة بشكل متزايد بسبب العمل العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه سيتحدث عن الاقتصاد الذي يمثل بالطبع أهمية قصوى بالنسبة له.