النمسا تتهم مشتبها به بالتخطيط لشن هجمات مرتبطة بتنظيم داعش في الخارج

اتهمت محكمة نمساوية، اليوم الأربعاء، شخصا يشتبه في تعاطفه مع تنظيم (داعش)، بالتخطيط لشن هجمات في مكة ودبي واسطنبول مع مشتبه بهم آخرين.

واتهم مكتب المدعي العام في فيينا الشاب (20 عاما)، بدعم اثنين من المتواطئين في خططهما للهجوم والسفر إلى إسطنبول بنفسه في مارس 2024.

وأفادت السلطات، بأنه كان يريد تنفيذ هجوم إرهابي هناك على الشرطة أو قوات الجيش نيابة عن تنظيم داعش الإرهابي، ويواجه المشتبه به عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ولم يتم تنفيذ الهجمات الإرهابية المخطط لها في اسطنبول ودبي، لكن أصيب عدة أشخاص بهجمات بسكين في مكة.

فيما تم توجيه اتهامات في فبراير إلى أحد المشتبه بهم من الأشخاص الثلاثة، الذي يتردد أنه متورط في التخطيط لهجوم على حفل موسيقي للفنانة الأمريكية تايلور سويفت في فيينا في أغسطس 2024، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية، أما المشتبه به الثالث فهو محتجز في المملكة العربية السعودية.