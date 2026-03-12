اكتمل عقد أندية مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء منافسات الدور الأول، حيث تتنافس 14 فريقًا على البقاء في البطولة ومحاولة الهروب من شبح الهبوط، مع العلم أن 4 فرق ستغادر الدوري إلى القسم الثاني بنهاية الموسم.

وتتصدر أندية مجموعة الهبوط حالياً فرق زد ووادي دجلة برصيد 29 نقطة لكل منهما، يليه الجونة برصيد 28 نقطة، والبنك الأهلي برصيد 26 نقطة، ثم بتروجت برصيد 25 نقطة، ومودرن سبورت برصيد 23 نقطة.

في المقابل، تكافح أندية مثل طلائع الجيش (22 نقطة)، والاتحاد السكندري (20 نقطة)، وغزل المحلة (19 نقطة)، والمقاولون العرب (18 نقطة) للبقاء في الدوري، بينما تتواجد فرق حرس الحدود (17 نقطة)، وكهرباء الإسماعيلية (16 نقطة)، وفاركو (15 نقطة)، وأخيرًا الإسماعيلي برصيد 11 نقطة في ذيل الترتيب.

مع استمرار المنافسة، تبدو المعركة على البقاء محتدمة بين الفرق العشرة الأخيرة، فيما يسعى الإسماعيلي والاتحاد السكندري لتعويض البداية الصعبة وإنعاش آمالهما في النجاة من الهبوط.