اقتراح جديد لحل أزمة مواجهة النصر والوصل في دوري أبطال آسيا

قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقترحًا جديدًا بشأن موعد وطريقة إقامة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباريات ذهاب ربع النهائي إلى موعد لاحق، بسبب الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة لاحقًا.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن المقترح المطروح حاليًا يقضي بإقامة المواجهة من مباراة واحدة فقط بدلًا من نظام الذهاب والإياب، على أن تُلعب في منتصف شهر أبريل المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة داخل الاتحاد الآسيوي، ولم يتم اعتماده بشكل رسمي حتى الآن، حيث يواصل المسؤولون مناقشة الخيارات المتاحة قبل إعلان القرار النهائي وإبلاغ الأندية والاتحادات المعنية.