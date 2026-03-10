دينزل واشنطن يجسد القائد القرطاجي هانيبال في فيلم جديد لـNetflix وسط جدل تاريخي في تونس

أعلن المخرج الأمريكي أنطوان فوكوا عن تعاونه للمرة الثالثة مع النجم الحائز على الأوسكار دينزل واشنطن، في فيلم تاريخي ملحمي بعنوان "Hannibal"، يتناول سيرة القائد العسكري القرطاجي الشهير هانيبال برقا، وذلك لصالح منصة Netflix.

ووفقًا لتصريحات فوكوا، يتناول الفيلم الصراع بين قرطاج وروما خلال الحرب البونيقية الثانية، ويركز على الاستراتيجيات العسكرية التي استخدمها هانيبال في مواجهة الإمبراطورية الرومانية، خاصة حملته الشهيرة التي عبر فيها جبال الألب بجيش ضخم مصحوبًا بالأفيال الحربية لمهاجمة روما، وهي واحدة من أبرز الحملات العسكرية في التاريخ.

وأوضح أن السيناريو ما زال في مرحلة الكتابة والتطوير، ولم يُحدد بعد موعد نهائي لبدء التصوير.

ويعد هذا العمل ثالث تعاون بين دينزل واشنطن والمخرج أنطوان فوكوا، بعد فيلمي "Training Day" و"The Equalizer".

وأثار الإعلان عن الفيلم جدلًا واسعًا في تونس، حيث انتقدت وسائل إعلام اختيار دينزل واشنطن لتجسيد شخصية هانيبال، واعتبر البعض أن ذلك يمثل تزييفًا للتاريخ، مشيرين إلى أن القائد القرطاجي من أصول فينيقية متوسطية، وليس من أصول أفريقية كما قد يوحي اختيار ممثل أمريكي أسمر.

كما اتهم منتقدون منصة Netflix بإعادة تقديم الشخصيات التاريخية وفق تصورات معاصرة مرتبطة بقضايا الهوية والعرق، وهو ما أعاد إلى الأذهان الجدل الذي أثير سابقًا حول مسلسل "كليوباترا".

ووصل الجدل إلى البرلمان التونسي، حيث ناقش عدد من النواب الأمر، وطالب بعض النشطاء عبر مواقع التواصل بإيقاف المشروع، خشية تقديم صورة لا تعكس الهوية التاريخية لقرطاج.

كما أشار بعض المنتقدين إلى أن عمر دينزل واشنطن لا يتناسب مع المرحلة العمرية التي قاد فيها هانيبال أشهر حملاته العسكرية، وفق التقديرات التاريخية.

يذكر أن آخر أعمال دينزل واشنطن كان مشاركته في فيلم "Gladiator 2" الذي عُرض أواخر عام 2024.