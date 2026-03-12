أسوشيتد برس: شركة تصنيع مسيرات مملوكة جزئيا لابني ترامب تأمل في الفوز بعقود مع البنتاجون

من بين عشرات الشركات التي تتنافس على عقود البنتاجون لتوريد الطائرات المسيرة الهجومية، تبرز شركة واحدة بشكل لافت.

وتتمتع شركة باوروس بسيولة كبيرة وتتوسع بسرعة في حجمها عبر شرائها لشركات منافسة، ولديها ميزة أخرى: فهي مملوكة جزئيا لأكبر ابنين من أبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعرضت عائلة ترامب لانتقادات بسبب توسيع أعمالها العقارية إلى دول أجنبية تحاول كسب ود الرئيس، ولتحقيقها مليارات الدولارات من مشاريع العملات المشفرة التي تستفيد من سياساته.

وما يلفت انتباها أقل هي حصص الملكية الجديدة في شركات متعاقدة مع الحكومة الفيدرالية، توفر كل شيء بدءا من أجزاء الصواريخ والمغناطيسات النادرة وصولا إلى رقائق الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحواسيب.

وتأمل أحدث مشاريع عائلة ترامب في الفوز بجزء من مبلغ 1ر1 مليار دولار خصصه البنتاجون لبناء قاعدة تصنيع أمريكية للطائرات المسيرة المسلحة، بعد أن فرضت إدارة ترامب الآن حظرا على استيرادها من الصين.

وتقول شركة باوروس إنه لا مشكلة في تقديمها عروضا للحصول على أموال حكومية قد تزيد ثراء ابني الرئيس.

وقال بريت فيليكوفيتش، الشريك المؤسس للشركة، في إشارة إلى الأخوين ترامب: "لا يوجد تعارض هنا. كل ما يفعلانه، هو شأنهما الخاص. وتركيزنا في الشركة لا علاقة له بالسياسة."

وعند طلب التعليق بشأن احتمال وجود تضارب مصالح، أرسلت مؤسسة ترامب بيانا من إريك ترامب جاء فيه: "أشعر بفخر كبير للاستثمار في شركات أؤمن بها. ومن الواضح أن الطائرات المسيرة هي موجة المستقبل".

وتنتج شركة باوروس، التي تأسست قبل نحو عام على يد محاربين قدامى في قوات العمليات الخاصة الأمريكية، الطائرات المسيرة في الغالب لأغراض تجارية، بدءا من رش الأسمدة وصولا إلى إخماد حرائق الغابات.

لكنها تتوسع بسرعة لتزود وزارة الدفاع بطائرات مسيرة مسلحة مثل تلك التي تستخدمها أوكرانيا وروسيا، ومؤخرا إيران التي تستخدمها في تشن هجمات مدمرة على دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة.