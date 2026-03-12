مبعوث بوتين يلتقي بمقربين من ترامب في فلوريدا

التقى المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف، بممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر قريبة من المفاوضات.

وديمترييف هو الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، ويلعب أيضا دورا مهما في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن دميترييف أقام علاقة جيدة مع مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف في الأشهر الأخيرة.

وتعتبر الولايات المتحدة نفسها وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وقد عقدت مؤخرا عدة اجتماعات في الشرق الأوسط، الذي تهزه الآن الحرب في إيران، واجتماع واحد في سويسرا.