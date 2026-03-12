طيارو لوفتهانزا يعتزمون تنظيم إضراب لمدة يومين غدا الخميس

يبدأ طيارو شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إضرابا غدا لمدة يومين، وسيؤثر إلغاء الرحلات الجوية يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة بشكل خاص على مراكز الشركة الألمانية في ميونخ وفرانكفورت.

لكن شركة لوفتهانزا أفادت بأنه سيتم تشغيل نصف الرحلات المقررة على الأقل خلال يومي الإضراب، فيما من المتوقع أن تقلع نحو 60% من رحلات المسافات الطويلة.

وقالت نقابة الطيارين الألمان "فيراينيجونج كوكبيت" إن الإضراب سيكون أصغر حجما من موجة الإضرابات الأولى التي جرت قبل شهر.

وقال رئيس النقابة أندرياس بينهيرو إنه يتوقع إلغاء نحو 300 رحلة يوميا، وهو عدد سيكون، حسب قوله، كافيا لتحقيق الأثر المرجو.

ودعت النقابة أكثر من 5 آلاف طيار من شركات لوفتهانزا، وشركة الشحن التابعة لها "لوفتهانزا كارجو"، وكذلك شركة النقل الإقليمية "لوفتهانزا سيتيلاين" للانضمام إلى الإضراب الذي يستمر 48 ساعة والمقرر أن يبدأ منتصف الليل.

ونددت شركة لوفتهانزا بالإضراب بوصفه تصعيدا غير مبرر، خاصة في وقت يشهد حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد بسبب الحرب في إيران والتي تؤثر على المسافرين في أنحاء العالم.

وتم استثناء الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط من الإضراب.

ولا تزال الشركة والنقابة على خلاف بشأن زيادات الرواتب في الشركة الإقليمية سيتيلاين، وكذلك بشأن رفع معاشات التقاعد للطيارين في لوفتهانزا كارجو وشركة لوفتهانزا الأساسية.