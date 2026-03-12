بنجلاديش تسعى للحصول على إعفاء أمريكي لشراء النفط الروسي وسط أزمة الشرق الأوسط

قال وزير بارز في بنجلاديش، اليوم الأربعاء، إن بلاده طلبت تصريحا من الولايات المتحدة لشراء النفط من روسيا في محاولة لمعالجة أزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط.

وقال وزير المالية والتخطيط أمير خسرو محمود شودري، للصحفيين بعد اجتماع مع السفير الأمريكي لدى بنجلاديش برنت كريستنسن في دكا "لقد أعطت الولايات المتحدة بالفعل إعفاء مؤقتا للهند، وسمحت لها بشراء النفط الروسي. لماذا لا يحدث ذلك مع بنجلاديش؟ نريد هذا أيضا".

وقال الوزير إن منح مثل هذا الإعفاء سيوفر دعما كبيرا لاقتصاد بنجلاديش.

وقال شودري: "قالوا (الجانب الأمريكي) إنهم سيرسلون الطلب إلى واشنطن. دعونا نرى ما سيحدث"، مشيرا إلى أن مناقشاته مع السفير ركزت في المقام الأول على التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك إمكانية واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة على المدى الطويل.

ومع ذلك، لم يذكر السفير كريستنسن، في منشور على موقع "إكس"، طلب الإعفاء الأمريكي من النفط الروسي.

وكتب المبعوث الأمريكي: "لقد استكشفت أنا وصديقي القديم وزير المالية خسرو فرص زيادة التعاون بشأن الأولويات الاقتصادية المشتركة".