مجتبى خامنئي: أفشلنا مخطط تقسيم إيران ولن نتوقف عن الرد

أعلن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في أول رسالة له بثتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن طهران أفشلت ما وصفه بمحاولات تقسيم إيران، مؤكدًا استمرار الرد على الهجمات التي تتعرض لها بلاده.

وقال خامنئي إن "قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها"، مضيفًا: "نؤمن بالصداقة مع دول الجوار، لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأمريكية فيها"، بحسب ما نقلته شبكة «الجزيرة» الإخبارية.

وأضاف: "تمت مهاجمتنا من قواعد العدو في دول الجوار، ونحن مجبرون على الرد"، مؤكدًا أن بلاده "لن تتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو، لا سيما جريمة مدرسة ميناب"، على حد تعبيره.

كما دعا المرشد الإيراني الجديد دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأمريكية، مشددًا على ضرورة استخدام كل الإمكانات المتاحة لمواجهة ما وصفه بالتهديدات، ومؤكدًا أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مغلقًا في ظل التصعيد الحالي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية منذ 28 فبراير الماضي، حيث تتبادل إيران وإسرائيل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما تقول طهران إن استهدافها يتركز على القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، في حين تسببت الهجمات في أضرار بعدد من المنشآت المدنية.

وكانت إيران قد بدأت هذه الهجمات عقب الضربات الإسرائيلية-الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل أراضيها، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.