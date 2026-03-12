استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في لبنان لرفض التدخل في الشئون الداخلية

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الخميس، إنه استدعى القائم بالأعمال الإيراني، لإبلاغه رفض لبنان التدخل في شئونه الداخلية.

وأوضح رجي، في منشور على منصة "إكس": "رفضاً لأي تدخل في الشئون الداخلية اللبنانية، استدعيت القائم بالأعمال الإيراني للحضور، الجمعة، إلى الوزارة، وكلفت الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثل انتهاكاً صريحاً لسيادتنا الوطنية وخرقاً لقرارات حكومتنا".

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام طلب من وزير الخارجية استدعاء "من يلزم من السفارة الإيرانية" احتجاجاً على بيان أصدره الحرس الثوري الإيراني حول التعاون مع جماعة "حزب الله" اللبنانية في عملية ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، الجيش إلى الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، فيما هدّد بـ"الاستيلاء على مناطق لبنانية" في إشارة إلى غزو بري محتمل، إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من منع "حزب الله" من شن هجمات على شمال إسرائيل، وذلك بعد ساعات من أول "هجوم منسق" لإيران مع "حزب الله" على إسرائيل، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي.

وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تفاصيل أول "هجوم مشترك" مع "حزب الله" اللبناني على إسرائيل منذ اندلاع الحرب، خلال ما وصفه بـ"الموجة 40" من القصف ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن الهجوم "صُمم على أساس وتيرة نيران مستمرة على مدار 5 ساعات".