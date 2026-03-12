وكالة الطاقة: الحرب تسببت بأكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسببت بأكبر اضطراب بإمدادات النفط في تاريخ السوق العالمي.

أفاد بذلك تقرير صادر عن الوكالة، عقب يوم واحد من اتفاق أعضاء "الدولية للطاقة"، على سحب 400 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وهي أكبر كمية يتم سحبها في تاريخ المؤسسة.

وأشار التقرير إلى أن "انخفاض تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز من نحو 20 مليون برميل يوميا قبل الحرب إلى تدفق ضئيل حاليا".

وأوضح أن "امتلاء خزانات النفط دفع دول الخليج إلى تخفيض إنتاجها النفطي الإجمالي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا".

وحذرت الوكالة من تفاقم خسائر الإمدادات في حالة عدم استئناف حركة الشحن.

وقالت في هذا الصدد إنه "في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم خسائر الإمدادات".

وتوقعت تباطؤ استهلاك النفط العالمي خلال العام الحالي بسبب الحرب.

وقالت الوكالة إن عمليات إلغاء الرحلات الجوية واسعة النطاق في الشرق الأوسط والاضطرابات الكبيرة في إمدادات غاز البترول المسال ستؤدي إلى خفض الطلب العالمي على النفط بنحو مليون برميل يوميا خلال شهري مارس وأبريل مقارنة بالتقديرات السابقة.

كما تشكل أسعار النفط المرتفعة وتوقعات الاقتصاد العالمي غير المستقرة، وفق التقرير، مخاطر إضافية على هذه التوقعات.

وقفزت أسعار النفط بنحو 6% الخميس، لتقارب 100 دولار للبرميل رغم قرار وكالة الطاقة الدولية السحب من المخزونات الاستراتيجية، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وسجلت الأسواق المالية هذه الارتفاعات رغم اتفاق أعضاء الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء، على سحب 400 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وهي أكبر كمية يتم سحبها في تاريخ المؤسسة.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط مدفوعا باستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي، ما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما شنت إيران هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية منها مصاف للنفط، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف هذه العمليات.