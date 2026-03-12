إسقاط طائرة مسيرة في أجواء ولاية خصب العمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر أمني عماني بإسقاط طائرة مسيرة في أجواء ولاية خصب، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية (أونا) اليوم الخميس.

وتستمر الأجهزة المختصّة كلٌّ في مجالها في بذل كل الجهود للحفاظ على أمن عُمان، بحسب الوكالة.

وتشن إيران هجمات منذ عدة أيام ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.

وتقع دول الخليج على مسافة قريبة نسبيا من الساحل الإيراني، مما يجعلها أهدافا أسهل من إسرائيل.