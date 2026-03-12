الداخلية توضح حقيقة فيديو تهديد شخص لآخر بسلاح أبيض في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وبحوزته سلاح أبيض وتهديده بإلحاق الأذى به في محافظة البحيرة.

وبفحص الفيديو أمكن تحديد الشاكي، وتبين أنه مالك ورشة، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبسؤاله قرر أن هناك خلافات حول الجيرة بينه وبين عاطل – مقيم بذات المركز – قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالسب وإلقاء سلاح أبيض عليه دون حدوث إصابات.

وأضاف أن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره في غضون عام 2022، وتم الصلح بينهما آنذاك دون تحرير محضر بالواقعة، وأنه نشره نتيجة تجدد الخلافات بينهما.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وقرر التخلص من الأداة المستخدمة في التعدي، واتهم الشاكي بالتعدي عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات"، كما تبين عدم صحة ما ورد بالشكوى من قيام المشكو في حقه بممارسة أعمال البلطجة على الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.