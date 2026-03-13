ريال مدريد يدرس العروض المحتملة لبيع كامافينجا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد لا تمانع مناقشة العروض التي قد تصل إلى لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر خبير الانتقالات ماتيو موريتو أن كامافينجا لا يُعد ضمن قائمة اللاعبين غير القابلين للمساس داخل النادي الملكي، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيله إذا تلقى النادي عرضًا مناسبًا، في ظل اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه.

وأشار موريتو إلى أن إدارة ريال مدريد لم تضع سعرًا نهائيًا لبيع اللاعب حتى الآن، لكنها لن تنظر في أي عرض تقل قيمته عن 50 مليون يورو.