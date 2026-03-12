كشفت بيانات رسمية تونسية عن تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 730 مليون دينار تونسي (250 مليون دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين على أساس سنوي.

جاء ذلك في بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس، اطلع عليها مراسل الأناضول.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن العجز التجاري للبلاد تراجع خلال الشهرين الأولين من عام 2026، ليبلغ 2.78 مليار دينار (952 مليون دولار) مقابل 3.51 مليار دينار (1.2 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من عام 2025.

وأضاف المعهد أن "نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال أول شهرين من 2026، أبرزت أنّ قيمة الصادرات بلغت 10.8 مليارات دينار (3.69 مليار دولار) مقابل10.1 مليار دينار (3.45 مليار دولار) بأول شهرين من 2025".

أما الواردات فبلغت 13.58 مليار دينار (4.65 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من سنة 2026 مقابل 13.68 مليار دينار (4.68 مليار دولار) تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وتعاني تونس خلال السنوات الأخيرة من ضغوط اقتصادية متراكمة، تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022.