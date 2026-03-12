الجيش الكويتي يعلن التصدي لـ5 صواريخ و9 مسيرات

أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، التصدي لـ5 صواريخ و9 مسيرات اخترقت البلاد، بينهم مسيرتان استهدفتا "منشآت حيوية".

وقال في بيان، إنه تصدى "لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد، حيث تم رصد 5 صواريخ باليستية، وتم التعامل مع 4 صواريخ وتدميرها، فيما سقط عدد 1 صاروخ خارج منطقة التهديد".

وأضاف: "كما رصدت منظومات الدفاع الجوي 7 طائرات مسيّرة معادية، وتم التعامل مع 5 منها وتدميرها، فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد".

كما "استهدفت مسيرتان منشآت حيوية"، وفق بيان الجيش الكويتي، الذي قال إن تلك الهجمات أسفرت عن إصابات بشرية وأضرار مادية، دون إحصائيات دقيقة.