وزيرة الخارجية البريطانية تصل إلى السعودية لإبداء التضامن معها وسط القصف الإيران

وصلت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، في إبداء للتضامن مع حلفاء المملكة المتحدة في الخليج فيما تواصل إيران إطلاق الصواريخ والمسيرات على جيرانها.

وتعد زيارة كوبر أول زيارة من نوعها للمنطقة من جانب وزير بريطاني منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجاء وصولها إلى الرياض بعد ساعات من إعلان السعودية أنها أسقطت مسيرة تستهدف الحي الدبلوماسي في العاصمة ومسيرة أخرى كانت متجهة صوب حقل نفط في شرق البلاد.

ومن المتوقع أن تناقش كوبر خلال زيارتها التعاون البريطاني مع الخليج بشأن التصدي للأزمة وتأثير ارتفاع أسعار النفط.

وقالت: "الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متقلبا بشدة، وأولويتنا هي سلامة وأمن المواطنين البريطانيين إلى جانب دعم شركائنا عبر المنطقة الذين يواجهون القصف المتواصل".

وتابعت: "لهذا من المهم للغاية لي أن أكون هنا في السعودية وهي شريك أساسي للمملكة المتحدة في منطقة الخليج التي تم استهدافها بهجمات متهورة من جانب النظام الإيراني والتي ساعدت المواطنين البريطانيين على العودة إلى ديارهم والتي تعمل على الحفاظ على أمن الطاقة وإمداداته".