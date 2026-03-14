سي إن إن: إيران قد تسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز مقابل الدفع باليوان الصيني

قال مسئول إيراني كبير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن إيران تدرس السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز، بشرط أن يتم تسعير شحنات النفط باليوان الصيني.

وأضاف المصدر، أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في وقت تعمل فيه إيران على خطة جديدة لتنظيم حركة ناقلات النفط عبر المضيق.

ويُتداول النفط في الأسواق الدولية بشكل شبه كامل بالدولار الأمريكي، باستثناء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، الذي يُتداول بالروبل أو اليوان.

وأدت المخاوف في الأسواق بشأن مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الشرايين لنقل الطاقة في العالم، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، أي في الصيف الذي أعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وحذرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، من أن القيود المفروضة على حركة السفن عبر المضيق سيكون لها "تأثير هائل" على الجهود الإنسانية مع استمرار الحرب.

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية: "عندما تتوقف السفن عن الحركة عبر ذلك المضيق، فإن العواقب تنتقل بسرعة. فالغذاء والدواء والأسمدة وغيرها من الإمدادات تصبح أكثر صعوبة في النقل وأكثر تكلفة في إيصالها".



