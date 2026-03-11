واشنطن: تدمير 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام في مضيق هرمز

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إن قواتها دمرت 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام قرب مضيق هرمز.

جاء ذلك في تدوينة لسنتكوم عبر حسابها في منصة شركة "إكس" الأمريكية، فجر الأربعاء.

وأضافت: "دمرت القوات الأمريكية العديد من السفن البحرية الإيرانية في 10 مارس، بما في ذلك 16 سفينة زرع ألغام بالقرب من مضيق هرمز".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على ما أوردته القيادة المركزية الأمريكية.

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.

ومن المضيق الاستراتيجي يمرّ نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية شن هجمات على إيران منذ 28 فبراير الماضي، حيث أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.