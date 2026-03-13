سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض مقر تابع لقوات "هيئة الحشد الشعبي" الجمعة، لهجوم بطائرة مسيّرة بمحافظة كركوك شمالي العراق.

وعلم مراسل الأناضول من مصادر في الحشد الشعبي، بأن الهجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقر قيادة اللواء 40 للحشد الشعبي قرب قضاء الدبس في كركوك.

وذكرت المصادر (فضلت عدم نشر اسمها) أن الهجوم لم يُسفر عن سقوط ضحايا، لكنه ألحق أضرارا بالمقر.

ولم تذكر المصادر معلومات بشأن هوية من يقف وراء الهجوم.

وأمس، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، سقوط 27 قتيلا و50 جريحا بغارات أمريكية على مقراتها منذ مطلع مارس الجاري.

وأوضحت أن العدد الكلي للضربات بلغ 32 ضربة جوية أسفرت عن 27 قتيلا و50 مصابا من "الحشد الشعبي".

وتأتي هذه الهجمات في سياق هجوم أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ 28 فبراير، ورد طهران عليه.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.