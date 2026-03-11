البحرين تفعل صفارات الإنذار تحسبا لهجوم وتدعو إلى اليقظة

• ومن المتوقع أن تبدأ اليوم ثاني جلسات محاكمة "متورطين بتمجيد اعتداءات إيران"، وفق وكالة الأنباء البحرينية..

فعّلت البحرين، الأربعاء، صفارات الإنذار تحسبا لهجوم بصواريخ أو طائرات مسيرة، فيما تعقد اليوم جلسة محتملة لمحاكمة "متورطين بتمجيد اعتداءات إيران"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، بانطلاق صفارات الإنذار، ودعت "المواطنين والمقيمين إلى الهدوء، والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، أن "منظومات الدفاع الجوي في يقظة مستمرة، لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة".

ولم تذكر أي من الجهتين سببا لإطلاق صفارات الإنذار، لكن البلاد تتعرض منذ 12 يوما لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات.

ومن المتوقع أن تبدأ اليوم ثاني جلسات المحاكمة لمتورطين بـ"ترويج وتمجيد اعتداءات إيران" في البحرين، بعد جلسة سابقة الاثنين، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

ومنذ 28 فبراير تتعرض البحرين إلى جانب السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيّرات في إطار رد طهران على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولًا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.