تحدث السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، عن قرار الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بتسهيل حصول المصريين في دول الخليج على تأشيرات دخول اضطرارية إلى المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية، وعن التنسيق المستمر بين القاهرة وعدد من الدول المجاورة كالأردن والسعودية وسلطنة عمان لإجلاء المواطنين المصريين من دول الخليج عبر أراضيهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكستر"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن وزير الخارجية وجّه بتسهيل عبور المواطنين المصرين في دول الخليج إلى الدول المجاورة ذات المطارات الجوية العاملة كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف أن القطاع القنصلي بالوزارة شكّل فريقًا للرد على جميع الاستفسارات، وللتواصل اليومي المباشر مع السفراء في دول الخليج عبر لجنة دائمة، وأكد عبور مئات المواطنين المصريين المقيمين والزائرين في الإمارات العربية المتحدة عبر سلطنة عمان، موجهًا الشكر للسلطات العمانية التي سهّلت هذه العملية، ولافتًا إلى عبور مئات المواطنين أيضًا من الكويت والبحرين وقطر عبر المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى عبور مئات المواطنين أيضًا من العراق عبر اللملكة الأردنية الهاشمية، قائلًا: "بنشكرها على حسن التنسيق"، ومضيفًا أن الأجواء الأردنية البحرية والجوية مفتوحة سواء في مطار عمان أو العبارات في خليج العقبة.

ونوه بأن الأولوية تتمثل في إجلاء المواطنين المصريين الزائرين والعالقين في دول الخليج دون إقامة، موضحًا: "بيعطي بياناته للسفارة وبننسق مع السلطات السعودية للحصول على تأشيرات فورية اضطرارية للمواطنين للعبور للملكة العربية السعودية".

وتطرق إلى الصعوبات التي واجهتها الوزارة في التواصل مع دول الخليج نتيجة للحرب الحالية، مؤكدًا امتلاك الوزراة لكوادر مدربة للتعامل مع هذه الأزمات، ومشيرًا إلى اكتسابهم خبرات تراكمية من خلال التعامل مع الأزمات التي واجهوها سابقًا.

وأوضح أن هناك خططا بديلة في حالة غلق المجال الجوي في إحدى الدول، ومنها توجيه الجالية المصرية بها للعبور البري لأقرب دولة ذات مطار عامل، مؤكدًا أن الأولوية في هذه الحالة تكون للزائرين وكبار السن والأطفال والنساء.

وطمأن المواطنين على سلامة الجالية المصرية في جميع دول الخليج مؤكدًا استقرار الأوضاع ومتابعتهم اليومية لأوضاعهم، مضيفًا أن جميع السفارات وضعت خططًا للطوارئ إذا ساء الموقف.