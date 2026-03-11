إيران تشن أعنف موجة صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل ودول الخليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت القوات المسلحة الإيرانية موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وعدد من دول الخليج.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل صباح اليوم الأربعاء بأن الصواريخ في إسرائيل إما تم اعتراضها أو سقطت في مناطق غير مأهولة.

ووصفت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، هذه الهجمات بأنها أضخم موجة منذ بدء الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض سبعة صواريخ باليستية وسبع طائرات مسيرة في مناطق مختلفة من المملكة.

وفي الكويت، قالت وزارة الدفاع إنه تم اعتراض أربع طائرات مسيّرة بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

كما دوت صفارات الإنذار الجوي في البحرين.